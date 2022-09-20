Девушка исчезла в Карелии

Полиция Костомукши объявила в розыск Олесю Лысюк, которая ушла из дома и пропала.

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую Олесю Вячеславовну Лысюк 1997 года рождения. Об этом информирует сетевое издание «64 параллель онлайн» со ссылкой на ОМВД по Костомукше.

Сообщается, что девушка ушла из дома 1 октября около 21 часа. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 160 сантиметров, глаза серые, волосы до плеч — темные, на кончиках рыжие. Была одета: зеленая куртка, черные джинсы, бело-черные кроссовки.

Всех, кто имеет сведения о возможном местонахождении пропавшей, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (81459) 5-25-02, 102 с мобильного телефона, 8-921-727-06-20.