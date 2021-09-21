Девушка прославилась, показав необычный способ скрыть царапину на автомобиле

Девушка показала неожиданный способ скрыть царапину с поверхности автомобиля и прославилась в сети.

На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun, передает Лента.ру.

Пользовательница соцсети с никнеймом occcccmrt раскрыла лайфхак, помогающий за несколько минут вернуть машину в первоначальное состояние. Сначала она продемонстрировала небольшой поврежденный участок на поверхности красной иномарки. Затем героиня материала закрасила царапину лаком для ногтей такого же цвета.



Кадр: @occcccmrt / TikTok

Публикация стала вирусной и набрала почти 24 миллиона просмотров и 2,5 миллиона лайков. Юзеры оценили предложенный метод и поблагодарили девушку в комментариях.

«Всегда так делаю, только использую черный лак», «Женщина всегда найдет выход из любой ситуации», «Идеальное сочетание цветов», «Это гениально, спасибо!», «Королева», — высказывались они.