Девушка рассказала, как жить в Петрозаводске после деревни

Молодая девушка, переехавшая в столицу Карелии из маленькой глухой деревни, поделилась впечатлениями от своей жизни в городе.

Как пишет Правда.ру, по мнению девушки, не стоит стесняться своего происхождения. Родиться в селе — не значит быть наглухо глупой, а жить в городе — не значит быть высококультурным и образованным, считает она. Девушка, по ее словам, видела множество переехавших в город деревенских жителей, что стеснялись и помалкивали об этом.

Первым делом девушка отметила то, что в городе у нее появилось больше свободного времени — на себя, на отдых, на какие-то увлечения и личную жизнь. Не нужно было таскать дрова в баню, воду в дом или топить печь.

Также девушка отметила, что в деревне все знают подноготную друг друга, все соседи — как на ладони, а в городе тебя никто не знает, да и знать не хочет.

Девушка отметила, что в деревне чувствовала себя намного более безопасней, чем в городе. По ее словам, в городе никогда не знаешь, что у кого на уме, что тот или иной незнакомец думает о тебе или какие у него мысли в голове. А в деревне все тихо и спокойно — если же дерутся, то только молодые люди, да и то по делу.

Девушка призналась, что больше всего ее раздражает то, как порой "нянчатся" хозяйки со своими маленькими декоративными собачками. В деревне собака — ни друг и ни член семьи, а сторож. Кошка же, например, создает уют в доме, но и у нее есть свои обязанности — ловить мышей. Деревенские жители любят домашних животных, но не находят ни сил, ни времени, ни смысла "сюсюкаться" с ними или же, например, кормить по особенной диете.

"Девушка резюмировала, что и город, и село, по-своему хороши: не просто же так многие молодые девушки мечтают выйти замуж за жителя мегаполиса, а многие женщины из больших городов, наоборот, хотят себе мужчину крепкого, работящего, "от сохи", - говорится в тексте статьи.