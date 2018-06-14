Девушка с тревожным расстройством написала подробную инструкцию своему парню

Актриса Келси Дарра, страдающая от панических атак, поделилась списком, который она составила специально для своего парня, чтобы помочь ему понять ее состояние.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, которые приводит Cosmo, тревожным расстройством страдает каждый тринадцатый человек по всему миру. Состояние постоянной тревоги и панические атаки влияют на нашу жизнь и жизнь наших близких. Очень тяжело бывает объяснить, что с тобой не так, и дать рекомендации, как вести себя во время приступов.

Келси Дарране отрицает, что страдает паническими атаками. Она поделилась очень личным списком, который составила специально для своего парня, чтобы помочь ему понять свое состояние. Список состоит из 15 пунктов — все это реальные вещи, которые помогут ей справиться с приступами.

Вот этот список.

15 реалистичных вещей, которые ты можешь сделать, чтобы помочь мне во время панической атаки.