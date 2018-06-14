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Новости. Общество
20:20, 14 Июня 2018
фото: Cosmo.ru

Девушка с тревожным расстройством написала подробную инструкцию своему парню

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Актриса Келси Дарра, страдающая от панических атак, поделилась списком, который она составила специально для своего парня, чтобы помочь ему понять ее состояние.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, которые приводит Cosmo, тревожным расстройством страдает каждый тринадцатый человек по всему миру. Состояние постоянной тревоги и панические атаки влияют на нашу жизнь и жизнь наших близких. Очень тяжело бывает объяснить, что с тобой не так, и дать рекомендации, как вести себя во время приступов.

Келси Дарране отрицает, что страдает паническими атаками. Она поделилась очень личным списком, который составила специально для своего парня, чтобы помочь ему понять свое состояние. Список состоит из 15 пунктов — все это реальные вещи, которые помогут ей справиться с приступами.

Вот этот список.

15 реалистичных вещей, которые ты можешь сделать, чтобы помочь мне во время панической атаки.

  1. Пойми, что я буду напугана и не смогу тебе объяснить почему. Не раздражайся и не злись.
  2. Найди мои лекарства, если они рядом, и убедись, что я их приняла.
  3. Мне не захочется делать дыхательные упражнения, но они мне нужны, попытайся заставить меня дышать синхронно с тобой.
  4. Мягко предложи мне что-нибудь сделать вместе, чтобы отвлечь меня от паники (не говори мне, что я должна или обязана делать, и соглашайся, если я отказываюсь).
  5. Во время истерики: напомни мне, что это уже случалось со мной и это пройдет. Это всегда проходит, но это все равно очень страшно, так что когда это происходит, просто вспомни что-нибудь смешное обо мне и нашей прошлой жизни, что заставит меня улыбнуться или засмеяться.
  6. Могут помочь мелкие глотки воды, но не настаивай, не говори, что мне обязательно нужно что-то съесть или выпить, потому что я чувствую, что меня немедленно вырвет.
  7. Продолжай дышать вместе со мной.
  8. Если мы можем уехать из места, где мы находимся, давай уедем.
  9. Пожалуйста, будь очень-очень милым со мной, я чувствую себя потерянной, я смущена и чувствую свою вину за то, что тебе приходится через это проходить, не злись на меня.
  10. Иногда по‑настоящему искренние и теплые объятия могут помочь.
  11. Тебе будет сложно помогать мне дышать, но так нужно.
  12. Если дело плохо, позвони моей маме, сестре или лучшей подруге и скажи им набрать меня.
  13. Скажи мне не бороться с этим — пусть это пройдет сквозь меня. Чем больше я пытаюсь контролировать это (или ты пытаешься контролировать), тем хуже становится.
  14. Почувствуй, что я чувствую! Ты можешь не понимать мое состояние, но я хочу, чтобы ты понял меня!
  15. Как только это пройдет (спустя пару часов), поговори со мной об этом. Решим, что делать в следующий раз.

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