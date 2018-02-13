Девушка сбросила полцентнера из-за "ужасного секса"

Участница британского телешоу сбросила 50 килограммов из-за "ужасного секса".

Как пишет Лента.ру, об этом рассказало издание The Sun.

Бонни Стейнер призналась, что сильно набрала вес после родов четыре года назад.

"Я никогда не беспокоилась о своем весе и думала, что могу есть все, что хочется. Сначала все шло хорошо, а потом меня раздуло. Я буквально не могла перестать есть", — рассказывает 33-летняя британка.

Вес мешал ей заниматься любимым хобби: ее конь Атос не мог поднять 105-килограммовую женщину. К тому же, у нее резко упала самооценка и начались проблемы с сексуальной жизнью, которую она охарактеризовала как "ужасную".

В итоге Стейнер все же похудела на 50 килограммов и записалась на участие в телешоу, на котором участники подбирают себе пару. Женщина отметила, что "уже 12 лет не была на свиданиях", однако теперь чувствует, что ее уверенность в себе выросла, и ей удастся найти себе достойного партнера.

16 января сообщалось о британке, сбросившей почти 120 килограммов ради возможности иметь детей. К тому же, ее очень расстраивали постоянные оскорбления в общественных местах.