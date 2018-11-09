Девушка вынесла из торгового центра в Петрозаводске пальто и обувь

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В полицию обратился сотрудник одного из торговых отделов с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
В конце октября владелец одного из отделов торгового центра на проспекте Лесном сообщил, что кто-то похитил из магазина женское пальто и две пары ботинок общей стоимостью свыше 12 тысяч рублей.
Сотрудники полиции нашли 20-летнюю подозреваемую. Она созналась в содеянном и рассказала, что в тот день зашла в отдел и взяла примерить указанные вещи.
Девушка избавилась от антикражных устройств, сложила вещи в пакет и вышла из отдела с похищенным, пока продавец обслуживал другого покупателя. Впоследствии она сбыла похищенное прохожему за четыре тысячи рублей.
На подозреваемую завели уголовное дело. Девушка находится под подпиской о невыезде.
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