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Новости. Общество
23:30, 01 Февраля 2018

Девушки рассказали, где им нравится заниматься сексом

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По данным опроса, который был проведён учёными среди женщин, заниматься сексом им больше нравится не в кровати, а на лестнице.

Для своих исследований учёные опросили 3000 женщин. Исходя из ответов, второе и третье место по уровню привлекательности в качестве места для предания плотским утехам занимают общественное место и пляж соответственно. На данный момент учёные пока не могут объяснить выбор представительниц прекрасной половины человечества женщин, пишет "Новый взгляд".

Данный опрос захотела провести компания, которая специализируется на продаже матрасов Sleep Cupid. Однако они очень удивились, что ответом женщин была не кровать. Ранее ученые выяснили, что киспетин, который является "гормоном поцелуя", оказывает влияние на сексуальное расстройство женщин.

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