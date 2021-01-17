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Диабетики, которым не по карману дорогие приборы, получат компенсации из бюджета Карелии

Новости. Общество
12:14, 18 Января 2021
фото: pixabay
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Страдающие диабетом дети и женщины в период беременности в Карелии смогут получать компенсацию половины стоимости дорогостоящих датчиков системы мониторинга уровня глюкозы.

Такая мера поддержки предусмотрена проектом закона, за который проголосовали депутаты парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта указана средняя стоимость одного датчика – 3,5 тыс. рублей. Его можно использовать не более недели, поэтому каждый месяц диабетику требуется покупка 4 таких приборов.

Какую сумму обещают компенсировать за счет бюджета, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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