Диабетики, которым не по карману дорогие приборы, получат компенсации из бюджета Карелии

Страдающие диабетом дети и женщины в период беременности в Карелии смогут получать компенсацию половины стоимости дорогостоящих датчиков системы мониторинга уровня глюкозы.

Такая мера поддержки предусмотрена проектом закона, за который проголосовали депутаты парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта указана средняя стоимость одного датчика – 3,5 тыс. рублей. Его можно использовать не более недели, поэтому каждый месяц диабетику требуется покупка 4 таких приборов. Какую сумму обещают компенсировать за счет бюджета, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".