«Диалог» и Минпросвещения нашли образцовую методику ведения соцсетей

Замруководителя карельского Центра управления регионом рассказал о том, как работает система госпабликов в республике.

Новую методику для развития социальных сетей образовательных учреждений разработают АНО «Диалог» и Минпросвещения. В основу совместного пособия по правильному ведению госпабликов лягут практические рекомендации SMM-специалистов, представителей власти, педагогов и заинтересованных школьников. О том, как уже работает система госпабликов в нашей республике, рассказал замруководителя карельского ЦУРа Рустам Раджабов.

«Почти все школы и детские сады Карелии уже подключились к системе „Госпаблики“. Это значит, что уже более 300 страниц образовательных учреждений в соцсетях подтверждены меткой „Госорганизация“. Главная цель нашего взаимодействия с ними — помогать развивать паблики школ и детских садов и создавать контент, который будет интересен и полезен как детям, так и родителям. Я уверен, что методические рекомендации „Диалога“ помогут сделать работу с официальными страницами еще продуктивнее», — подчеркнул Рустам Раджабов.

Важность ведения госпабликов образовательных организаций отмечают и на Высшем уровне. По словам профильных экспертов, на данный момент сообщества школ, лицеев и детсадов наиболее популярная категория официальных страниц. По словам первого заместителя Минпросвещения РФ Александра Бугаева, их появление и развитие стало неотъемлемым инструментом позиционирования школ в интернет-пространстве.

«Госпаблики — хороший ретранслятор позитивной и воспитательной повестки. Соцсети дают нам большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей. Поэтому недостаточно просто размещать официальную информацию, нужно подходить к этому вопросу творчески и привлекать к работе заинтересованную молодежь: как школьников, так и молодых учителей», — отметил первый заместитель министра.

По итогам экспертного совета стороны договорились, что в методические рекомендации будут включены механизмы мотивирования сотрудников, привлечения заинтересованной молодежи к производству контента, создания рубрик и тематических линий. Подготовленный для образовательных учреждений документ планируется опубликовать весной 2023 года.