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Диетолог назвала максимально допустимую порцию мороженого в неделю

Новости. Общество
21:30, 16 Июня 2021
фото: pixabay.com / Annabel_P

Главный диетолог Москвы призвала не есть больше 200 граммов мороженого в неделю.

Мороженое стоит есть не больше одного или двух раз в неделю порциями не более 100 г. Высококалорийное питание, потребление большого количества сахара и жирной пищи повышают риски метаболических нарушений, сахарного диабета и других опасных заболеваний. Об этом ТАСС сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Мороженое — еще один сладкий продукт, потребление которого значительно увеличивается в летний период. <…> В любом случае, мороженое — лакомство, а не пищевой продукт для ежедневного употребления, поэтому употреблять его чаще чем 1-2 раза в неделю не стоит, порция при этом должна быть небольшой, желательно не более 100 граммов», — сказала Стародубова.

По ее словам, выбирая мороженное, следует обращать внимание на состав ингредиентов и пищевую ценность продукта. Взрослым, решившим полакомиться мороженым, следует отдать предпочтение продуктам с невысоким содержанием жиров и сахара, а также вкусовых добавок и ароматизаторов, например, молочному мороженому с добавлением ягод или фруктов. При выборе мороженого для ребенка следует руководствоваться такими же правилами, за исключением одного — детям можно предлагать мороженое с более высоким содержанием молочных жиров в продукте, например, сливочные сорта мороженого или пломбир.

Диетолог отметила, что в настоящее время существуют убедительные факты, указывающие на связь между ростом распространенности ожирения и других неинфекционных заболеваний — сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, некоторых онкологических заболеваний — с высококалорийным рационом питания, высоким потреблением насыщенных жиров и трансизомеров жирных кислот, сахара и соли, низким потреблением овощей и фруктов.

«Для того, чтобы перекусить в течение дня, лучше выбирать не сладкие напитки, газировку или мороженое, а свежие фрукты, ягоды, различные салаты из свежих овощей и зелени, молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности или небольшую порцию (30 гр) нежареных и несоленых орехов. А для утоления жажды лучшим напитком является питьевая вода», — добавила Стародубова.

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