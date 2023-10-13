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Диетолог рассказала о минусах веганского рациона для детей

Новости. Общество
00:10, 16 Октября 2023
фото: zdorovogotovim.ru

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Для роста и развития, а также формирования иммунной системы детям необходим белок.

Веганские рационы не в полной мере обеспечивают потребности ребенка в белке и важных микронутриентах. Для роста тканей, формирования иммунной системы и развития мышц детям необходимо употреблять мясо, рыбу, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца, пишет  РИА Новости со ссылкой на профессора, врача-педиатра, диетолога и специалиста Минздрава России Светлану Макарову.

Ранее региональный главк сообщил, что супруги из Красноярска попали под уголовное преследование после смерти их двухгодовалой дочери в результате заболевания. По версии следствия, обвиняемые исключили из рациона ребенка мясо, рыбу, яйца, молоко. Вследствие этого у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия. Кроме того, родители полностью отказались от медицинской помощи ребенку. 

«Веганские рационы могут не в полной мере обеспечить потребности ребенка в белке и важных микронутриентах - витамине B12, железе, цинке, полиненасыщенным жирным  кислотам омега-3, витаминам D, А и другим», — цитирует информагентство Макарову.

Специалист отметила, что правильное питание — основа здоровья растущего организма. Рацион должен давать энергию и «строительный материал» для роста, развития, физической и умственной активности ребёнка.

Один из важных компонентов рациона, необходимый для роста тканей, формирования иммунной системы, развития мускулатуры, — это белок, пояснила диетолог. Белки поступают в организм с пищей как животного, так и растительного происхождения, но наиболее богаты полноценными белками мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца, уточнила врач.

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