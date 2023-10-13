Диетолог рассказала о минусах веганского рациона для детей

Для роста и развития, а также формирования иммунной системы детям необходим белок.

Веганские рационы не в полной мере обеспечивают потребности ребенка в белке и важных микронутриентах. Для роста тканей, формирования иммунной системы и развития мышц детям необходимо употреблять мясо, рыбу, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца, пишет РИА Новости со ссылкой на профессора, врача-педиатра, диетолога и специалиста Минздрава России Светлану Макарову.

Ранее региональный главк сообщил, что супруги из Красноярска попали под уголовное преследование после смерти их двухгодовалой дочери в результате заболевания. По версии следствия, обвиняемые исключили из рациона ребенка мясо, рыбу, яйца, молоко. Вследствие этого у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия. Кроме того, родители полностью отказались от медицинской помощи ребенку.