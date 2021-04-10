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Диетолог рассказала об опасности кофе и чая для похудения

Новости. Общество
19:41, 11 Апреля 2021
фото: ©pixabay.com
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Чай и кофе для похудения могут быть опасны для здоровья, предупредила врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра Ксения Селезнева.

Прежде всего, чай и кофе являются мочегонными или слабительными средствами и вымывают из организма не только жидкость, но и полезные микроэлементы. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредила врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра Ксения Селезнева, пишет «Лента.ру».

По ее словам, масса тела действительно может уменьшиться после чая для похудения. Однако это произойдет не из-за таяния жировой ткани, а из-за уменьшения объема воды в организме. При злоупотреблении подобными средствами, добавила врач, может нарушиться ритм сердца.

При этом обычный кофе или чай пить можно, пояснила специалист, но не стоит наделять их свойствами, которыми они не обладают. «Представляете, как было бы здорово: пьешь чай и худеешь, даже в спортзал не надо ходить и на питание не надо обращать внимания. Но увы, к всеобщему сожалению, эти напитки не помогут похудеть никому», — подытожила Селезнева.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-04-11 20:00:32
Хорошее дело словом "худеть" не назовут. Худеть значит плохеть, а как совсем плох станешь, так и представиться создателю недолго. А вот поправляться - это совсем другое дело :) и не только утром :)
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