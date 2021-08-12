Диетолог рассказала, сколько чипсов можно съесть без вреда для здоровья

Снизить вредное влияние чипсов на организм помогут определенные правила, сообщила эксперт.

Многие любители чипсов опасаются покупать это угощение, считая его вредным для здоровья. Какое количество чипсов не приведет к негативным последствиям для организма, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова. Она также обратила внимание на важность правильного выбора напитков и блюд, в сочетании с которыми мы употребляем этот продукт.

«Средний пакет чипсов, примерно 70 граммов, можно употребить без особого вреда для здоровья. Если хотим совсем не навредить, то съедаем не за один раз, а постепенно. Не сидя перед телевизором с бутылкой пива, а вприкуску со свежими овощами или овощным салатом. Если есть чипсы каждый день, это приведет к повышению артериального давления. А побаловать себя два раза в месяц — не страшно», — считает Анна Белоусова.

Выбирая в магазине пакет с чипсами, стоит обратить внимание на наличие вкусовых добавок, отметила врач-диетолог.

«Лучше выбирать классические чипсы без вкусовых добавок вроде сыра, бекона или сметаны с луком», — сказала она.

Но в первую очередь чипсы вредны из-за избыточного содержания в них соли и масла. Так, соль превращает этот продукт в редкий «деликатес» для людей с определенными заболеваниями, продолжила Анна Белоусова.

«Чипсы в первую очередь вредны для гипертоников, для них это в разряде деликатесов, потому что соль в чипсах мы практически не чувствуем. Для людей, страдающих почечными патологиями, чипсы тоже деликатес. При сердечно-сосудистых заболеваниях, связанных с отеками, — такая же ситуация. Изредка можно полакомиться, но ни в коем случае не каждый день. Чем меньше, тем лучше», — подчеркнула врач-диетолог.

Альтернативой для любителей хрустящего лакомства могут стать фруктовые или овощные чипсы: из вишни, яблок, бананов, свеклы или моркови. Это хороший и полезный вариант перекуса, заключила Анна Белоусова.