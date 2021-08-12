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Диетолог рассказала, сколько чипсов можно съесть без вреда для здоровья

Новости. Общество
21:30, 16 Августа 2021
фото: pixabay.com / Didgeman

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Снизить вредное влияние чипсов на организм помогут определенные правила, сообщила эксперт.

Многие любители чипсов опасаются покупать это угощение, считая его вредным для здоровья. Какое количество чипсов не приведет к негативным последствиям для организма, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова. Она также обратила внимание на важность правильного выбора напитков и блюд, в сочетании с которыми мы употребляем этот продукт.

«Средний пакет чипсов, примерно 70 граммов, можно употребить без особого вреда для здоровья. Если хотим совсем не навредить, то съедаем не за один раз, а постепенно. Не сидя перед телевизором с бутылкой пива, а вприкуску со свежими овощами или овощным салатом. Если есть чипсы каждый день, это приведет к повышению артериального давления. А побаловать себя два раза в месяц — не страшно», — считает Анна Белоусова.

Выбирая в магазине пакет с чипсами, стоит обратить внимание на наличие вкусовых добавок, отметила врач-диетолог.

«Лучше выбирать классические чипсы без вкусовых добавок вроде сыра, бекона или сметаны с луком», — сказала она.

Но в первую очередь чипсы вредны из-за избыточного содержания в них соли и масла. Так, соль превращает этот продукт в редкий «деликатес» для людей с определенными заболеваниями, продолжила Анна Белоусова.

«Чипсы в первую очередь вредны для гипертоников, для них это в разряде деликатесов, потому что соль в чипсах мы практически не чувствуем. Для людей, страдающих почечными патологиями, чипсы тоже деликатес. При сердечно-сосудистых заболеваниях, связанных с отеками, — такая же ситуация. Изредка можно полакомиться, но ни в коем случае не каждый день. Чем меньше, тем лучше», — подчеркнула врач-диетолог.

Альтернативой для любителей хрустящего лакомства могут стать фруктовые или овощные чипсы: из вишни, яблок, бананов, свеклы или моркови. Это хороший и полезный вариант перекуса, заключила Анна Белоусова.

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