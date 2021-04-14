Диетологи назвали причину постоянного голода

Британские диетологи пришли к выводу, что скачки сахара в крови провоцируют появления у человека постоянного чувства голода.

Такая причина названа в издании Nature Metabolism, сообщает Лента.ру.

Специалисты обратили внимание, что у людей со скачками сахара перерывы между едой гораздо реже, чем у остальных. В среднем они съедают на 312 килокалорий больше, чем те люди, которые не испытывают проблем с уровнем сахара в крови.

При угрозе резкого падения сахара, человек испытывает голод без очевидных причин. При этом за год такой пациент может поправиться на девять килограммов. Ученые подчеркнули, что скачками уровня сахара в крови чаще страдали мужчины, чем женщины.