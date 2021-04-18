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Диетологи назвали топ продуктов, опасных для употребления на голодный желудок

Новости. Общество
21:40, 18 Апреля 2021
фото: ©pixabay.com
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Диетологи назвали опасные для употребления на голодный желудок продукты.

Привычка пить воду по утрам считается полезной, однако, по мнению экспертов, может привести даже к раку, сообщает издание lenta.ru. Это объяснили температурой. Холодную воду натощак не рекомендуют пить людям с заболеваниями желудка или сердечно-сосудистой системы. Вода с температурой выше 65 градусов, если пить ее регулярно, повреждает слизистую, а частые ожоги провоцируют появление аномальных клеток, которые со временем могут стать злокачественными.

Кофе, по словам ученых, стимулирует повышенное производство кислоты в желудке, а также раздражает слизистую желудка, что вызывает тошноту и изжогу. У людей с синдромом раздраженного кишечника кофе может ухудшить его симптомы - рези в области брюшной полости, вздутие живота, а также расстройства пищеварения и повышенное газообразование.

Отмечается, что на переваривание мяса, как и на любые животные белки, организм тратит много энергии. Хлебобулочные и мучные изделия также не советуют есть натощак. Диетологи называют эти продукты «прямой дорогой к ожирению». Это также может вызвать резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина.

На голодный желудок не рекомендуется пить соки, так как они являются выжимкой, лишенной клетчатки, - это может сильно ударить по поджелудочной железе. Кроме того, оголодавший организм воспринимает этот напиток как еду и начинает продуцировать значительное количество инсулина.

В кислых фруктах и ягодах содержатся многочисленные кислоты, которые могут быть вредны для употребления натощак. При попадании в пустой желудок они могут вызвать изжогу и привести к аллергии, язве или гастриту. Диетологи не стали рассматривать отдельные виды овощей, так как, по их мнению, вред найдется практически в каждом, если есть их на голодный желудок.

Кисломолочные продукты натощак названы не сильно вредными, но бесполезными. Утром после сна в человеческом желудке высокая концентрация соляной кислоты, а кислая среда убивает все полезные лактобифидобактерии, которые содержатся в кисломолочных продуктах.

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Комментарии

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udo
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Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрет. Народная пословица.
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