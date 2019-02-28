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Новости. Общество
19:10, 28 Февраля 2019
фото: Кадр из видео

Дима Билан рассказал о мучительных болях после операции

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На днях певца прооперировали в Москве.

Артисту вставили в поломанную ногу пластину, и сейчас он приходит в себя. Несмотря на то, что лечением певца занимаются высококлассные врачи, сейчас Дмитрий переживает болезненный послеоперационный период. Билану не помогают даже сильные обезболивающие, но он, как настоящий мужчина, стиснув зубы терпит боль и старается отвлечься, пишет "Узнай все".

Артист 18 февраля упал во дворе собственного дома и получил сложный перелом ноги со смещением. 

Хотя врачи прописали Билану постельный режим и назначили дату операции, через четыре дня после травмы он, вместо того чтобы лечь на операционный стол, вышел на сцену и, превозмогая боль, отработал трехчасовой концерт в Санкт-Петербурге. Пока Дима выступал, за кулисами его ждал доктор, чтобы в любой момент оказать артисту помощь.

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Все окееей !!! Завтра будет информация по туру #планетабилан и вас ждут больше хорошие новости чем наоборот ))) ! А пока продолжу повествовать, как проходит реабилитация после операции и вживления пластины и шурупов в лодыжку левой ноги ! Пока локейшн однообразный , лежу , занимаюсь ЛФК и кушаю в постели !!! Решил таки показывать вам и оборотную сторону медали популярности и типа «легонькой» концертно- «глянцевой» жизни ! Я благодарю вас за поддержку и понимание ,друзья , очень мотивирует к выздоровлению и уже куча идей !!! Но каково было моё удивление , когда встречал комментарии о том ,что якобы я Решил пропиариться на собственном здоровье 😳🤯 алллё вы правда , всерьёз ????!!!! В воскресенье выпускаю первый влог в инста тв 📺 , посмотрите )) а сейчас спатки ) все будет хорошо !!! 🤞🏼🙏🏼 #билан #димабилан #vlog #скоро

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

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