Дима Билан рассказал о мучительных болях после операции

На днях певца прооперировали в Москве.

Артисту вставили в поломанную ногу пластину, и сейчас он приходит в себя. Несмотря на то, что лечением певца занимаются высококлассные врачи, сейчас Дмитрий переживает болезненный послеоперационный период. Билану не помогают даже сильные обезболивающие, но он, как настоящий мужчина, стиснув зубы терпит боль и старается отвлечься, пишет "Узнай все".

Артист 18 февраля упал во дворе собственного дома и получил сложный перелом ноги со смещением.

Хотя врачи прописали Билану постельный режим и назначили дату операции, через четыре дня после травмы он, вместо того чтобы лечь на операционный стол, вышел на сцену и, превозмогая боль, отработал трехчасовой концерт в Санкт-Петербурге. Пока Дима выступал, за кулисами его ждал доктор, чтобы в любой момент оказать артисту помощь.