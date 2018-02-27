Директор фирмы, связанной с делом Кареллеспрома, во время обысков прятался в диване

По уголовному делу о предполагаемом хищении миллионов рублей в холдинге "Кареллеспром" сотрудники правоохранительных органов проверяют документацию его подрядчика – петербургской фирмы "МастерТракАвто".

Сотрудники республиканского УФСБ провели обыск в доме руководителя фирмы Валерия Белика в городе Красное Село недалеко от Санкт-Петербурга. На пороге их встретили жена и дочь, которые сообщили, что хозяина дома нет. Однако в ходе обыска оперативники обнаружили Белика, спрятавшегося внутри большого дивана в одной из комнат. Он объяснил, что прятался от бандитов.

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