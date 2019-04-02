Вор в Петрозаводске заснул во время кражи драгоценностей

В Петрозаводске злоумышленник уснул во время кражи драгоценностей у знакомой, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратилась 43-летняя горожанка и сообщила, что из её частного дома похищены золотые украшения стоимостью более 60 тысяч рублей. Женщина пояснила, что накануне у неё в гостях была большая компания, и после её ухода она обнаружила исчезновение имущества.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 24-летнего ранее судимого петрозаводчанина. В тот вечер он заходил в гости к потерпевшей. По версии следствия, воспользовавшись моментом, он поднялся на второй этаж в спальню и похитил из шкатулки золотые изделия. После этого он уснул на диване в той же комнате.

Утром мужчину разбудил незнакомый ему родственник хозяйки жилья и попросил уйти. Впоследствии подозреваемый сдал похищенное в ломбард и выручил 10 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.