Директор фирмы в Карелии пытался подкупить сотрудника ГИБДД бутылкой бренди

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Мужчина пытался дать взятку за незаконный возврат ранее задержанного автомобиля и возможность его дальнейшего движения без специального разрешения, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 5 апреля 2019 руководитель фирмы пытался подкупить начальника ГИБДД Суоярвского района – передал ему взятку в виде 20 тысяч рублей и бутылки бренди.
Злоумышленник хотел незаконно вернуть ранее задержанный автомобиль с крупногабаритным грузом.
Сотрудник полиции сообщил руководству о взятке.
Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Ранее мужчина, мечтавший сесть за руль автобуса, попался на взятке в Карелии.
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