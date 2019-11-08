Директор фирмы в Карелии пытался подкупить сотрудника ГИБДД бутылкой бренди

Мужчина пытался дать взятку за незаконный возврат ранее задержанного автомобиля и возможность его дальнейшего движения без специального разрешения, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 5 апреля 2019 руководитель фирмы пытался подкупить начальника ГИБДД Суоярвского района – передал ему взятку в виде 20 тысяч рублей и бутылки бренди.



Злоумышленник хотел незаконно вернуть ранее задержанный автомобиль с крупногабаритным грузом.

Сотрудник полиции сообщил руководству о взятке.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее мужчина, мечтавший сесть за руль автобуса, попался на взятке в Карелии.