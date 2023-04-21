Директор фирмы в Карелии скрыл доходы и попал под суд

Руководитель организации по производству оборудования для лесозаготовительной техники обошел платежи по налогам и страховым взносам.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в республике завершилось расследование уголовного дела в отношении 58-летнего директора фирмы, занимающейся производством и ремонтом оборудования для лесозаготовительной техники.

Следствие установило, что фирма имела недоимку по налогам и страховым взносам. Директор использовал систему расчетов с контрагентами, исключающую зачисления денег на расчетные счета организации, и за счет этого скрыл 2,5 миллиона рублей от принудительного взыскания недоимки.

В настоящее время собрана доказательная база, на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.