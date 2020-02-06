Директор фирмы в Карелии украл 46,5 млн рублей и спустил их в казино

Суд приговорил бывшего директора ООО "Тоир" к двум годам колонии, сообщили на сайте Костомукшского городского суда.

Руководитель, используя предоставленные ему полномочия по заключенному договору подряда, решил похитить деньги у ООО "Кэмп". В бухгалтерских документах он умышленно завышал стоимость работ и перечислял деньги на свой расчетный счет.

Краденые деньги злоумышленник тратил в интернет-казино.

С 2015 по 2019 годы он украл около 46,5 млн рублей.

Суд назначил директору фирмы два года колонии общего режима, а также обязал полностью возместить ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее руководителя фирмы в Карелии осудили за взятку сотруднику РЖД.