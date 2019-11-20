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Новости. Криминал
10:43, 20 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Руководителя фирмы в Карелии осудили за взятку сотруднику РЖД

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Директор лесозаготовительного предприятия осужден за дачи взятки должностному лицу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Питкярантского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении директора местного лесозаготовительного предприятия, обвиняемого в даче взятки в крупном размере работнику РЖД.

Установлено, что в 2017 году руководитель предприятия через посредника – начальника железнодорожной станции Питкяранта, уголовное дело в отношении которого уже рассмотрено с вынесением обвинительного приговора, – дал взятку его вышестоящему руководителю в размере 155 тысяч рублей за разрешение на бесконтрольную рубку древесины в полосе отвода у железнодорожных путей. 

Суд назначил взяткодателю наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, начальник Сортавальской дистанции инфраструктуры предстанет перед судом за получение взятки.

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