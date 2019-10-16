Начальника дистанции пути в Карелии будут судить за взятку (ВИДЕО)

Размер взятки составил 755 тысяч рублей, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

Следствием установлено, что с апреля по июль 2017 года начальник Сортавальской дистанции инфраструктуры получил взятку в размере 755 тысяч рублей за совершение им незаконного бездействия при производстве незаконной рубки леса на подконтрольном ему участке.

По ходатайству следствия, судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено в Питкярантский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд признал виновным экс-начальника железнодорожной станции в посредничестве во взяточничестве и получении взятки. Учитывая раскаяние, признание и изобличение соучастников, вынес приговор: 3,2 года в колонии общего режима.