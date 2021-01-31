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Директор фирмы в Петрозаводске потерял 4 миллиона рублей, заказав рыбу на сайте-двойнике

Новости. Общество
16:40, 01 Февраля 2021
фото: © mikegi/pixabay
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Предприниматель потерял крупную сумму денег, попавшись на уловку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 44-летнего местного предпринимателя. Директор карельской торговой организации сообщил, что, совершая одну из последних сделок, он лишился более 4 млн рублей.

Бизнесмен рассказал, что нашёл в интернете объявление о продаже замороженной рыбы. Его разместил якобы местный производитель. Предложение показалось предпринимателю выгодным. Через СМС он связался с поставщиком и заказал у него сразу 8 тонн продукции. Для оплаты покупки продавец отправил заказчику платежку через интернет. По указанным реквизитам коммерсант перевел деньги.

Позднее, чтобы ещё раз обговорить условия доставки, покупатель позвонил поставщику товара по номеру телефона, указанному в объявлении. Однако выяснилось, что местный производитель не знает о данном заказе, неизвестно ему и о деньгах. В этот момент мужчина понял, что его обманули мошенники. Вполне возможно, что предприниматель попал на сайт-двойник коммерческого учреждения. Такие используют злоумышленники специально для хищения денег.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2021-02-01 18:20:21
Сразу 8 тонн! Какой доверчивый бизнесмен, тетя Гнетова - помогите дурачку.
Гость
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