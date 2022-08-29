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Директор главной мусорной компании Карелии Новиков воздержался от комментариев по обвинению в даче взятки

Новости. Общество
17:01, 05 Сентября 2022
фото: © «Столица на Онего»

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В Петрозаводске начался суд по уголовному делу директора ООО «Карельский экологический оператор» Ивана Новикова, которого обвиняют в даче взятки и незаконном получении данных, представляющих коммерческую тайну.

Сегодня, пятого сентября, в суде гособвинитель зачитал текст обвинительного заключения в отношении двух фигурантов уголовного дела о незаконном приобретении базы данных потребителей коммунальных услуг в Карелии. На скамье подсудимых находятся гендиректор «Карельского экологического оператора» Иван Новиков и его коллега. Новиков выслушал обвинение в даче взятки в крупном размере должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий. Второй фигурант обвиняется в посредничестве во взяточничестве. При этом оба фигуранта также выслушали обвинение в незаконном получении сведений Единого расчетного центра Республики Карелия, представляющих коммерческую тайну, путем подкупа группой лиц по предварительному сговору. Речь идет о базе данных Единого расчетного центра, которой, по версии следствия, хотел завладеть Новиков в коммерческих интересах. Процесс ведет судья Петрозаводского горсуда Степан Сергеев.

«На данном этапе воздерживаюсь от высказывания отношения к предъявленному обвинению», — заявил Иван Новиков в зале суда. Аналогичную позицию занял и второй фигурант.

Согласно данным следствия, Иван Новиков получил флешку  с электронной базой потребителей коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Данные были необходимы компании «Карельский экологический оператор» для предпринимательской деятельности. Ранее между компанией «Автоспецтранс», переименованной в дальнейшем в «Карельского экологического оператора», и Единым расчетным центром существовал договор на сопровождение расчетов регоператора с потребителями и осуществление приема платежей. По версии следствия, Иван Новиков принял решение, что «Карельский экологический оператор» должен самостоятельно работать с платежами либо прибегнуть к услугам иной организации: договор с Единым расчетным центром в таком случае предполагалось расторгнуть. Якобы в контексте этой ситуации фигуранту могла понадобиться база с данными потребителей.

Представитель Единого расчетного центра, к которому обратились фигуранты, желающие получить базу данных, сообщил о ситуации в ФСБ.

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