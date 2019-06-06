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Новости. Общество
15:23, 06 Июня 2019
фото: Вести Карелии

Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей

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Собрание акционеров ЛПХ "Карлелеспром" приняло решение о выплате дивидендов и вознаграждений по итогам работы холдинга в 2018 году.

Согласно этому решению, гендиректору компании Павлу Дегтяереву должна быть выплачена премия в размере 10% от чистой прибыли "Кареллеспромом", которая в 2018 году составила 263 млн рублей. Сумма премии в итоге превысит 26 млн.

Как пояснили наши источники в "Кареллеспроме", возможность выплаты премии в размере 10% предусмотрена в контракте Дегтярева.

Подробности - в материале интернет-здания "Вести Карелии".

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Комментарии

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prostor
2019-06-06 16:29:53
За 26 лямов в год на работе нужно жить, прямо в кабине. Какую суммы предприятие заплатило налогов, за год?
Валерия Костина
2019-06-06 16:29:51
Что так мало,бери все 50 млн.руб.,не стесняйся.Не посоДЮТ.
лесник
2019-06-06 15:36:34
Не понимаю , лес вроде, народное достояние , как и газ и нефть , а доходы он него попадают в карманы всяким управленцам , а не в бюджет для выплат учителям , врачам , рядовым работникам лесной отрасли и т.д . Совсем страх потеряли чинуши . Местячковые грефы , миллеры и сечины . И это при более 20млн. нищих в стране .
Rmj
2019-06-06 16:02:22
лесник, ну чего ж не понимете-то? Идите, валите лес, ну или возьмите на себя управление компанией. Кто ж вам деньги то задарма давать будет?))
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