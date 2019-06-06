Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей

Собрание акционеров ЛПХ "Карлелеспром" приняло решение о выплате дивидендов и вознаграждений по итогам работы холдинга в 2018 году.

Согласно этому решению, гендиректору компании Павлу Дегтяереву должна быть выплачена премия в размере 10% от чистой прибыли "Кареллеспромом", которая в 2018 году составила 263 млн рублей. Сумма премии в итоге превысит 26 млн.

Как пояснили наши источники в "Кареллеспроме", возможность выплаты премии в размере 10% предусмотрена в контракте Дегтярева.

Подробности - в материале интернет-здания "Вести Карелии".