Директор компании, владеющей Кондопожским ЦБК, рассказал, как «толкаются плечами» в Китае

Компания «Карелия Палп», владеющая Кондопожским ЦБК, из-за западных санкций переориентировалась на Китай, но уже собирается оттуда уходить.
Об этом заявил гендиректор компании Юрий Айвазов на встрече руководителей крупнейших предприятий Карелии, где они поделились опытом работы в условиях санкций.
«В Китай мы просунулись в последнем вагоне максимально: всеми ногами, руками и всем остальным. А теперь мы оттуда уходим. Там все уже просунулись, уже плечами толкаются. И, соответственно, что будет? Падение цены и спроса», — объяснил руководитель кампании.
Как флагманы карельской промышленности решают проблемы, возникшие из-за санкций, читайте в статье «Столицы на Онего».
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