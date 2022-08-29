Директор компании, владеющей Кондопожским ЦБК, рассказал, как «толкаются плечами» в Китае

Компания «Карелия Палп», владеющая Кондопожским ЦБК, из-за западных санкций переориентировалась на Китай, но уже собирается оттуда уходить.

Об этом заявил гендиректор компании Юрий Айвазов на встрече руководителей крупнейших предприятий Карелии, где они поделились опытом работы в условиях санкций.

«В Китай мы просунулись в последнем вагоне максимально: всеми ногами, руками и всем остальным. А теперь мы оттуда уходим. Там все уже просунулись, уже плечами толкаются. И, соответственно, что будет? Падение цены и спроса», — объяснил руководитель кампании.

Как флагманы карельской промышленности решают проблемы, возникшие из-за санкций, читайте в статье «Столицы на Онего».