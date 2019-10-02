Директор музея "Кижи" Елена Богданова приняла участие в XX Российско-финляндском форуме в Туле

Темой форума стала "Традиционная культура как базис современных трендов". В нём приняли участие около 300 деятелей культуры из России и Финляндии.

Открывая форум, губернатор Тульской области Алексей Дюмин прочитал приветствие Президента РФ Владимира Путина организаторам и участникам: "Вот уже два десятилетия форум играет значимую роль в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества, обеспечивая прямое, неформальное общение между представителями государственных ведомств, творческих коллективов, учебных заведений, музеев и неправительственных организаций наших стран".

Чрезвычайный и Полномочный посол Финляндии в РФ Микко Хаутала зачитал приветственный адрес Президента Финляндии Саули Ниинистё: "Форум представляет собой площадку для новых открытий и партнерств. Действующая модель форума также вдохновляет партнеров в других европейских странах".

В этом году из 22 регионов России на форум было подано больше 130 заявок. Тематика проектов – организация фестивалей и других совместных культурных программ, музейное сотрудничество, история, изобразительное искусство и народная культура. Министерством культуры РФ и Министерством образования и культуры Финляндии поддержано по 10 проектов.

26 сентября в рамках форума состоялся Российско-Финляндский музейный саммит, объединивший на одной площадке представителей крупнейших музеев двух стран. Саммит вели заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, председатель Союза музеев России Михаил Пиотровский, генеральный директор департамента искусства и культурной политики Министерства образования и культуры Финляндии Рийтта Кайвосойя.

Среди участников саммита — руководители музеев-заповедников "Петергоф", "Царское село", "Павловск", "Гатчина", "Царицыно" и "Кижи", Третьяковской галереи, Русского музея и музея-усадьбы "Ясная Поляна". Финляндию представляли Национальная галерея Финляндии, Национальный музей Финляндии, Музей дизайна, Музей современного искусства КИАСМА и другие культурные институции.

Во вступительной речи Алла Манилова отметила важность такого масштабного мероприятия: "Сегодняшний саммит призван наладить деловое сотрудничество музейщиков России и Финляндии. Ведущие финские музеи готовы делиться опытом сохранения культурного и архитектурного наследия".

Российская сторона поделилась секретами успеха популяризации музеев, а также опытом в сфере инклюзии и доступности музеев для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Елена Богданова выступила с докладом о совместных российско-финляндских проектах, в которых участвует музей "Кижи". В числе финских партнеров музея: Музейный центр Турку, музей ремесел "Луостаринмяки" (Турку), музей "Лусто" (Пункахарью), музей "Сеурасаари", музей Северной Карелии (Йоэнсуу), музей деревянного зодчества "Стундарс" (Солф), музей "Сатакунта" (Пори), а также Министерство образования и культуры Финляндии, Национальный архив Финляндии, Карельский союз Финляндии, Академия Рунопения (Кухмо), Профессиональный колледж Оулу), администрация города Йоэнсуу. Совместные проекты связаны с сохранением объектов Всемирного наследия, развитием народных ремесел, волонтерского движения, трансграничного туризма, обменом опытом в сфере реставрации памятников деревянного зодчества, музейного дела, организацией выставок.

В свою очередь, коллеги из Финляндии осветили такие темы, как синергия музейно-выставочной деятельности и культурных индустрий, поделились опытом реставрации и реконструкции исторических зданий, в том числе объектов промышленной архитектуры с последующим приспособлением их под музейные объекты, а также опытом строительства современных музейных объектов.

"У финнов нам можно поучиться быть более дерзкими в подходах, не бояться рисковать", считает Елена Богданова. "При этом я бы хотела заметить, что интерактивные форматы, безусловно, должны внедряться, но важно не переборщить с ними, поскольку в век информатизации, глобализации хочется и некоего личного пространства, покоя, поскольку наступает усталость от виртуального мира. Так и появляется запрос на живое общение. Так что музейщикам повсеместно приходится очень много думать, искать баланс: как и традиции сохранить, и при этом, рассказывая о них по-новому, не слишком увлечься действом, представлением, чтобы все эти фишки в конечном итоге не стали самоцелью, а иначе утратится суть музеев – сбережение и передача культурного наследия".

На саммите у музея "Кижи" появились новые договоренности о сотрудничестве с Национальным музеем Финляндии, Музеем дизайна и архитектуры в Хельсинки, а также рядом ведущих российских музеев, включая Русский музей.

Следующий Российско-финляндский культурный форум пройдет осенью будущего года в городе Лахти, который считается столицей дизайна и архитектуры Финляндии. Ожидается, что музейный дизайн будет одной из главных тем форума. Координатором форума станет музей-заповедник "Кижи".