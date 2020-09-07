Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Заключенные из Карелии показали себя на шоу "Голос" 1
Сегодня 11:17
Проект актуализированной схемы теплоснабжения Петрозаводска получил поддержку публичных слушаний 1
07.09.2020 17:41
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление 11
Сегодня 08:20
Фонтаны Петрозаводска сегодня отключат 1
Сегодня 09:04
В центре Петрозаводска ястреб устроил охоту на чаек (ФОТО, ВИДЕО) 15
Сегодня 12:22

Директор музея "Кижи" пришла на вручение диплома с модной в 90-е прической

Новости. Общество
14:07, 08 Сентября 2020
фото: © M.Ollikainen/facebook.com/Old-negatives
Загрузка...

В паблике карельского фотографа появились снимки выпускников Петрозаводского университета 25-летней давности.

Известный карельский фотограф Михаил Олыкайнен, который сейчас проживает в Финляндии, разместил в своем паблике Old Negatives в социальной сети Facebook cнимки с вручения дипломов выпускникам Петрозаводского государственного университета 1995 года. На одном из фото Михаил запечатлел бывшего министра культуры Карелии, а ныне – директора музея-заповедника Кижи Елену Богданову, которая также четверть века назад окончила Петрозаводский госуниверситет.

На этом снимке будущий министр и директор музея стоит вместе со своими однокурсницами третья слева. Елена Богданова пришла на вручение диплома с модной в 90-е годы пышной прической.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-09-08 16:43:19
Глупый заголовок, как и сам текст. Ну была она молодая девочка с модной прической 90-х, так не 80-х же? А Миша Олыкайнен был заштатным фотокором газет и куда уж менее известным, чем Валера Юфа (не путать с Михаилом), Боря Семенов, Витя Найденов, Вася Петухов.
Leopol'd
2020-09-08 15:22:28
Странно! В 1995г носила "модную в 90-е прическу".
zanoza
2020-09-08 14:31:42
Модная причёска "Я упала с самосвала" :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)

Чтиво

04.09.2020 10:43
Частная жизнь
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
01.09.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»