Директор музея "Кижи" пришла на вручение диплома с модной в 90-е прической

В паблике карельского фотографа появились снимки выпускников Петрозаводского университета 25-летней давности.

Известный карельский фотограф Михаил Олыкайнен, который сейчас проживает в Финляндии, разместил в своем паблике Old Negatives в социальной сети Facebook cнимки с вручения дипломов выпускникам Петрозаводского государственного университета 1995 года. На одном из фото Михаил запечатлел бывшего министра культуры Карелии, а ныне – директора музея-заповедника Кижи Елену Богданову, которая также четверть века назад окончила Петрозаводский госуниверситет.





На этом снимке будущий министр и директор музея стоит вместе со своими однокурсницами третья слева. Елена Богданова пришла на вручение диплома с модной в 90-е годы пышной прической.