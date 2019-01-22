Директор "ТехРента": Мы нормальные, социально ответственные люди и понимаем, что не все меряется деньгами

Директор компании "ТехРент" Борис Сидоров, оказывается, тоже лично контролирует уборку города, правда, не каждую ночь.

Зная о нашем рейде, видимо, решил встретиться лично.

Он легко спрыгнул с машины и подошел к нам.

"Ну что, журналисты, не спится?" - бодро спросил Борис Сидоров.

Его приезд меня обрадовал, появилась возможность задать актуальные вопросы.

Первым делом, конечно, поинтересовалась, кто должен убирать пешеходную зону на Гоголевском мосту.

Выяснилось, что пешеходная дорожка длиной 900 метров, почти километр, досталась "ТехРенту" 1 января 2019 года по допсоглашению.

"Нам его отдали заваленным снегом, на тротуарах у нас рабочие три дня вручную скалывали наледи. Расстояние там узкое, трактор не пустишь, этот километр каждый день должны проходить "ручники" и выгребать снег. А когда снегопад постоянный, люди тоже устают".

По словам Бориса Сидорова, отказаться от уборки пешеходной зоны моста они не могли, потому что город обслуживает их организация "ТехРент", да и просто потому, что кто-то должен его чистить.

"Мы, в принципе, всегда так работаем, - сказал директор "ТехРента" Сидоров. - Мы ни разу никому не отказали, даже какие-то объекты, которые не попадают в контракты, выезжаем, убираем, если необходимо и есть свободные машины. Особенно это касается социальных учреждений".

Как объяснил Борис Сидоров, многие социальные учреждения – школы, садики, поликлиники, подъезды к ним - не включены в контракт "ТехРента".

"Например, территория 4-й поликлиники – заезда и территории вокруг поликлиники нет у нас в контракте. Мы регулярно туда выезжаем, - рассказал руководитель подрядной организации, - там у поликлиники какая-то вода вытекает. Никто найти не может причину. Там каждый год крик, потому что никто подъехать не может из-за наледи. Нам звонят, мы туда ставим экскаватор, колем наледи, чистим заезд. Через две недели та же история. Там замело снегом. Позвонили из комитета ЖКХ. Мы ставили КДМ, она почистила, посыпала".

"Мы нормальные социально ответственные люди и понимаем, что не все меряется деньгами. Есть вещи, от которых нельзя отмахиваться, есть объекты, которые в снегопад в первую очередь должны чиститься, - Дом инвалидов, Дом ветеранов, школы, сады, перинатальный центр, который построили. У них там в самый снегопад пропал подрядчик, и дорога оказалась не чищена, скорая подъехать не могла. Они попросили, мы туда отправили машину. Пока ехали, появился подрядчик, и вроде как вычистили, но не все. Мы дочищали. Это нормальная работа, и она ежедневная. Это не какие-то подвиги и из ряда вон выходящие истории.

Если у меня идет трактор, и я понимаю, что мне надо 20 метров к школе прочистить, понятно, я не откажусь, если мне позвонят и попросят", - горячо произнес речь Борис Сидоров.

Директор говорил эмоционально, чувствовалось, что человек всей душой болеет за дело.

Как "ТехРент" убирает город ночью, какие улицы и проезды находятся в ведении подрядчика, читайте здесь.