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Директор ТЭЦ Петрозаводска объяснил, почему прекращены эксперименты с отключением горячей воды

Новости. Общество
11:55, 07 Июня 2021
фото: Pixabay

Эксперименты по сокращению сроков отключения горячей воды для ремонта теплосетей, проводившиеся в Петрозаводске в прошлые годы, привели к росту числа аварий, поэтому от них решили отказаться.

Об этом сообщил сегодня на планерке в мэрии директор петрозаводской ТЭЦ Василий Карпов.

«Два-три года показали, что можно за пять-шесть дней это все сделать, но мы тогда получили большое количество повреждений в отопительный период. Извините, жители будут, наверное, очень недовольны, когда в минус 10 у них нет в домах тепла, и в аварийном порядке мы собираем штабы, чтобы разрулить эту ситуацию», — сказал Карпов.

По его словам, построенные в 1976 году теплосети, сильно изношены, для их ремонта требуется не менее 14 дней.

«Мы соблюдаем СанПИН — 14 дней. Это тот минимальный срок, за который мы сможем успеть качественно подготовить наши сети к снабжению города в зимний отопительный период», — пояснил Карпов.

Почему в ряде городов России летом не отключают горячую воду, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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User
2021-06-07 12:23:25
Мы строили, строили и наконец, построили!(с) Это рывок или, таки, прорыв?
кир
2021-06-07 12:34:46
User, свалил и чего здесь годами ноешь с одной примитивной фразой? - спросил кот. Видимо, не получил халяву в нужном количестве, сторож.
кир
2021-06-07 12:04:04
Фигня, - сказал кот. Можно сделать систему горячей воды совсем без отключения. Нет политической воли и московских денег.
Гость
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