Директор ТЭЦ Петрозаводска объяснил, почему прекращены эксперименты с отключением горячей воды

Эксперименты по сокращению сроков отключения горячей воды для ремонта теплосетей, проводившиеся в Петрозаводске в прошлые годы, привели к росту числа аварий, поэтому от них решили отказаться.

Об этом сообщил сегодня на планерке в мэрии директор петрозаводской ТЭЦ Василий Карпов.

«Два-три года показали, что можно за пять-шесть дней это все сделать, но мы тогда получили большое количество повреждений в отопительный период. Извините, жители будут, наверное, очень недовольны, когда в минус 10 у них нет в домах тепла, и в аварийном порядке мы собираем штабы, чтобы разрулить эту ситуацию», — сказал Карпов. По его словам, построенные в 1976 году теплосети, сильно изношены, для их ремонта требуется не менее 14 дней. «Мы соблюдаем СанПИН — 14 дней. Это тот минимальный срок, за который мы сможем успеть качественно подготовить наши сети к снабжению города в зимний отопительный период», — пояснил Карпов. Почему в ряде городов России летом не отключают горячую воду, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».