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Директора Дома культуры в районе Карелии оштрафовали за заваленные пожарные выходы

Новости. Общество
17:40, 17 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Прокуратура привлекла к ответственности директора Дома культуры в Пудожском районе за нарушение пожарной безопасности, сообщили в надзорной ведомстве.

Прокуратура Пудожского района провела по информации, размещённой в интернете, проверку соблюдения требований пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей.

Установлено, что одна из организаций в поселке Подпорожье Пудожского района арендовала у местного жителя нежилое здание, ранее использовавшееся как Дом культуры, для проведения развлекательных мероприятий с массовым пребыванием людей, в том числе детей.

В ходе проверки установлены множественные нарушения требований пожарной безопасности. На момент проведения надзорных мероприятий на эвакуационных путях и перед аварийными выходами было складирвоано различное оборудование, затрудняющее движение, а эвакуационные лестницы не были оборудованы перилами. Кроме того, в здании не функционировали системы и установки противопожарной защиты, огнетушители не соответствовали предусмотренным требованиям и были размешены на значительном удалении друг от друга.

По результатам проверки прокурором Пудожского района в отношении директора организации и физического лица, являющегося собственником здания, возбуждены дела об административном правонарушении.

Дела рассмотрены отделом надзорной деятельности и профилактической работы Медвежьегорского и Пудожского районов ГУ МЧС России по Республике Карелия, собственник и арендатор здания признаны виновными в нарушении требований пожарной безопасности и привлечены к административной ответственности.

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Комментарии

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кир
2020-06-17 18:44:35
Их не учили технике безопасности. Случайные люди. Большая часть таких в стране Советов.
Гость
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