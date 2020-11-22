Директора фирмы в Карелии будут судить за невыплату зарплаты работникам

В Карелии направлено в суд уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в размере более 4,4 млн рублей, сообщили в транспортной прокуратуре Петрозаводска.

Карельская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО "Карелфлот-Сервис". Он обвиняется в невыплате свыше двух месяцев заработной платы сотрудникам.

По версии следствия, директор ООО "Карелфлот-Сервис" с января 2019 года по январь 2020 года не выплатил заработную плату 31 работнику предприятия. При этом он имел реальную возможность для оплаты труда работников, однако свою обязанность по принятию мер, направленных на погашение задолженности по заработной плате в размере более 4,4 млн рублей, не принимал.

В ближайшее время с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.