Дистанционное обучение может вернуться в школы – прогноз

Школьников снова начнут переводить на дистанционное обучение независимо от ситуации с коронавирусом, считает бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Об этом он заявил на радио Sputnik.

«Будет ли дистанционка? Конечно будет. И это хорошо. Потому что будет грипп, он никуда не делся, независимо от коронавируса. Школа — самый большой очаг гриппа. Если кто-то в классе заболевает, директор сам принимает решение отправить класс на карантин. Такие правила. Так мы всегда резко сбивали волну заболеваемости. Сейчас появилась возможность переводить на дистанционку, возможность видеообщения. Это прекрасная возможность. Правда, идет тяжелая зрительная работа, напряжение на глаза. Поэтому мы должны уже сейчас начать адаптацию образовательного стандарта под дистанционное образование», — считает Онищенко.