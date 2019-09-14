Дьячкова одержала победу в жестком поединке на международном турнире по ММА (ВИДЕО)

В Екатеринбурге состоялся поединок петрозаводчанки Натальи Дьячковой и спортсменки из Санкт-Петербурга на международном турнире по ММА

Поединок состоялся в субботу в Екатеринбурге.

Петрозаводская спортсменка Наталья Дьячкова дебютировала в смешанных единоборствах в марте этого года после успешной любительской карьеры. В 2009 году она выиграла первенство России по тайскому боксу и отправилась на свои первые мировые старты, где завоевала серебряную медаль. С тех пор она еще несколько раз выигрывала и входила в призы на первенствах и чемпионатах мира по тайскому боксу и ушу-саньда. Кроме того, четыре года назад стала чемпионкой мира по кикбоксингу . Стоит отметить, что свой первый профессиональный поединок она проиграла, однако продолжает свой путь на вершину ММА.

Как отмечает менеджер Дьячковой Александр Скаредин предстоящий поединок в Екатеринбурге станет первым шагом бойца к мировому уровню.

Мария Здирок дебютировала в октябре прошлого года и во втором раунде нокаутировала чемпионку мира по панкратиону из Киргизии. Как и Дьячкова, Здирок долгое время выступала на любительском уровне сразу в нескольких дисциплинах и добилась неплохих результатов.

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