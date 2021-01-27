Для компаний, которые платят за спортзанятия сотрудников, предложили ввести налоговый вычет

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете для граждан, занимающихся фитнесом.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) попросила внедрить налоговый вычет для предприятий, компенсирующих своим сотрудникам затраты на занятия фитнесом. Такая инициатива содержится в письме ассоциации, направленном в адрес президента РФ, сообщает ТАСС.

"Мы уверены, что вовлечь население в ведение здорового образа жизни можно в том числе и через работодателей, сделав спорт частью корпоративной культуры компаний. Не все предприятия обладают достаточной технической базой и человеческими ресурсами, чтобы организовать тренировочный процесс самостоятельно, а между тем, занимающиеся спортом сотрудники реже болеют и работают более продуктивно", - говорится в письме.

Во вторник, 26 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете для граждан, занимающихся фитнесом. Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

В АОФИ указывают, что аналогичная мера для предприятий, которые оплачивают фитнес для своих сотрудников, оказала бы "существенное влияние" как на состояние отрасли фитнеса, пострадавшей от пандемии, так и на компании из других сфер, "ведь включить фитнес в соцпакет для сотрудников - дорого, а налоговый вычет может быть решением проблемы".

"Правильной и ожидаемой мерой стало принятие в первом чтении в Государственной Думе РФ налогового вычета для граждан, занимающихся фитнесом. Мы надеемся на внимание со стороны властей к аналогичной мере для предприятий. Однозначно такая инициатива решает задачу реализации национальных целей страны: вовлечения максимального количества людей в занятия спортом и поддержания здорового образа жизни 70% населения к 2030 году. Более того, эта мера будет способствовать стабилизации фитнес-индустрии, серьезно пострадавшей от пандемии - сохранению количества компаний и, как итог, отчислений в бюджет", - сказала ТАСС президент АОФИ Ольга Киселева.