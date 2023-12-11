Для оказания медпомощи 32 ребенка были доставлены вертолетом санавиации Карелии

В республике развивается система оказания экстренной медицинской помощи с применением воздушного транспорта.
В Минзраве Карелии рассказали о работе санавиации.
Так, с начала года вертолёт санитарной авиации Карелии совершил 183 вылета в районы республики.
В медицинские организации для оказания специализированной медицинской помощи были доставлены 272 человека, из них 32 ребёнка, двоим из которых не было и года.
Развитие системы оказания экстренной медицинской помощи с применением воздушного транспорта — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», напомнили в Минздраве республики.
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