Для подготовки к зиме жилого дома в поселке Карелии потребовалась помощь прокуратуры

Прокуратура Сегежского района вмешалась в подготовку к отопительному сезону инженерных систем в поселке Надвоицы, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура Сегежского района, проверяя готовность жилых домов к отопительному периоду 2021–2022 годов, выявила факт ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Выяснилось, что на трубах горячего водоснабжения и теплоснабжения одного из многоквартирных домов в поселке Надвоицы отсутствует теплоизоляция. Ее отсутствие напрямую влияет на расчет платы за коммунальные услуги.

Прокуратура внесла руководителю управляющей организации представление об устранении нарушения. По требованию прокурора теплоизоляция была восстановлена, виновный был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Вопросы готовности объектов жилищного фонда к прохождению осенне-зимнего периода остаются на контроле прокуратуры района.