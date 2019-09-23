Для подростков из СИЗО в Карелии провели сказкотерапию

Подобные занятия помогают подросткам освободиться от пустых душевных терзаний и обрести спокойный эмоциональный фон, сообщили в УФСИН по Карелии.

Психологи следственного изолятора на постоянной основе проводят занятия с подростками, направленные на преодоление негативных эмоциональных состояний посредством использования специальных архетипических карт "Мастер сказок".



Принцип воздействия данной методики основывается на описании внутреннего состояния человека через закономерности развития жизненных событий. Путем выявления внутренних преград подросток находит новый смысл жизни и пересматривает свои жизненные истории по-новому.

Сказкотерапия помогает несовершеннолетним понять смысл жизненных обстоятельств, которые повлияли на формирование у них деструктивных форм поведения.