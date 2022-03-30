Для роста авторитета пенсионерка из Петрозаводска отдала мошенникам почти 1,5 миллиона рублей

Инвестировать по-крупному начала было 70-летняя жительница карельской столицы, но в итоге лишилась средств, сообщили в МВД региона.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратилась 70-летняя горожанка. Она рассказала, что увидела в интернете заманчивое предложение, предлагающее инвестировать в акции крупной энергетической компании. Она оставила заявку, и через некоторое время с ней связался менеджер, обещавший высокие доходы и рост авторитета в обществе.

За месяц женщина перевела на различные счета более 1 миллиона 300 тысяч рублей. В приложении она наблюдала, как растут доходы. В какой-то момент пенсионерка попробовала вывести деньги со счета. Ей объяснили, что для этого надо перевести еще 30 тысяч. Женщина перевела деньги, но вложенных средств так и не увидела.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном разделе.