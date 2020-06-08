Для школьников из Карелии открыли бесплатный онлайн-лагерь

Молодёжный центр "Смена" запустил онлайн-лагерь, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Молодёжный Центр "Смена" и студенты-вожатые Петрозаводского педагогического колледжа сделают летние каникулы насыщенными и увлекательными.

Активисты придумали для ребят целую программу, ориентировочный возраст участников 14+.

"Каждый день будут происходить в разных комнатах. Мы посетим самые интересные места: будем учиться готовить на нашей кухне, не один раз заглянем в спортзал, весело и с пользой поведём время в гостиной, сделаем вечера уютными с помощью домашней библиотеки. И даже устроим онлайн-прогулки", – обещают организаторы.

Следить за расписанием и присоединяться к событиям можно в группе "Домашняя Смена".

Ранее сообщалось, что детей и персонал оздоровительных лагерей в Карелии будут проверять на коронавирус.