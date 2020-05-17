Детей и персонал оздоровительных лагерей в Карелии будут проверять на коронавирус

Стало известно, при каких условиях в республике стартует летняя оздоровительная кампания.

В детские лагеря Карелии допустят только после отрицательных тестов на коронавирус. При этом оздоровительная кампания 2020 года начнется не ранее 1 июля, сообщили ТАСС в республиканском министерстве образования.

"Весь персонал, который будет работать с детьми, в том числе работников пищеблока и детей непосредственно, перед началом смены будут проверять на коронавирус и принимать в лагерь только при отрицательном результате. Это дополнительные меры к имеющимся обследованиям", - рассказали ТАСС в региональном ведомстве.

Летнюю оздоровительную кампанию в регионе намерены начать не ранее 1 июля с учетом эпидемической обстановки и отсутствия рисков появления новых очагов инфекции. При отсутствии запретов, благополучной эпидобстановке и соблюдении санитарных требований при перевозке организованных групп, для детей закупят не менее 870 путевок в лагеря на черноморском побережье Краснодарского края. Из них 110 получат сироты и те, кто остался без попечения родителей.

"Решение о выезде организованных групп детей за пределы республики будет принято с учетом указов президента РФ, распоряжений правительства России, санитарно-эпидемиологической обстановки субъекта, принимающего детей на отдых, а также обеспечения и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при перевозке организованных групп детей и отсутствия рисков распространения новой коронавирусной инфекции", - отметили в республиканском минобразования.

В Карелии уже сформирован реестр организаций, которые будут заниматься отдыхом почти 8 тыс. детей этим летом на территории региона: в него вошел 121 лагерь - один загородный, 118 лагерей дневного пребывания, а также два палаточных.

Ранее администрация Петрозаводска установила размер родительской платы за содержание детей в летних лагерях на 2020 год.