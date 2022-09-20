Для студентов открыли горячую линию по вопросам мобилизации

В главном вузе Карелии рассказали о том, как студенты могут узнать интересующие их вопросы о частичной мобилизации.
Как сообщили в ПетрГУ, Минобрнауки России открыл для студентов горячую линию по вопросам, связанным с частичной мобилизацией.
По телефону студенты могут получить любую информацию, связанную с призывом, получить консультацию по вопросам социальной и правовой защиты, а также психологическую поддержку.
Телефон круглосуточной горячей линии: (800) 222-55-71 (добавить 1 или 2) либо 122.
Кроме того, в ПетрГУ напомнили, что вопросы, связанные с призывом, можно узнать на сайте объясняем.рф.
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