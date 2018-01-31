Дмитриев рассказал, что после освобождения никто не хотел дать ему телефон для звонка домой возле здания СИЗО

Получивший известность на федеральном уровне после возбуждения дела о порнографии глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев рассказал журналистам о жизни в СИЗО и планах на будущее.

После выхода на волю, Дмитриев пытался спросить телефон у прохожих.

"Но, очевидно, близость к этому учреждению их пугала, или, может, я не очень выглядел. В общем, телефон в руки мне никто не доверил. Поймал такси и доехал до (дочки) Кати", - сказал он.

По его словам, сначала в заключении было немножко не по себе, но потом он изменил отношение к сложившейся ситуации.

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