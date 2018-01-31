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Новости. Общество
12:54, 31 Января 2018
фото: Анна Артемьева / "Новая газета"

Дмитриев рассказал, что после освобождения никто не хотел дать ему телефон для звонка домой возле здания СИЗО

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Получивший известность на федеральном уровне после возбуждения дела о порнографии глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев рассказал журналистам о жизни в СИЗО и планах на будущее.

После выхода на волю, Дмитриев пытался спросить телефон у прохожих.

"Но, очевидно, близость к этому учреждению их пугала, или, может, я не очень выглядел. В общем, телефон в руки мне никто не доверил. Поймал такси и доехал до (дочки) Кати", - сказал он.

По его словам, сначала в заключении было немножко не по себе, но потом он изменил отношение к сложившейся ситуации.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

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тезка Высоцкого
2018-01-31 19:09:26
отсутствие в тюряге секса
еще заставило звонить
поставщику услуг и в трубку
молчать держа себя в руках
тезка Высоцкого
2018-01-31 19:07:28
отсутствие в тюрьме бумаги
его заставило найти
в кармане синенький платочек
и фотокарточку еще
однозначно
2018-01-31 18:05:35
Приличный человек не будет демонстративно курить и фиги в камеру показывать. Еще бы на корточки присел. Типичный уркаган на генетическом уровне.
однозначно
2018-01-31 15:41:36
Планирую у защитничков Хоттабыча бизнес отжать: обратиться напрямую к ихним заокеанским хозяевам и предложить те же услуги за более низкую цену. Либерасты очень не любят конкуренцию, когда дело касается долларов.
Orava
2018-01-31 16:13:11
куда с твоим не мытым р*лом за океан, сиди в своем хлеву
кир
2018-01-31 15:06:15
Почему фигуранта не встретила Улицкая с телефоном?
Orava
2018-01-31 15:18:15
кир, хр*н вам потомки стукачей и палачей, а не Дмитриев.
кир
2018-01-31 15:46:15
Orava, вот вам хрен, предателям России. Мы знаем с кем ваши предки сотрудничали до войны и во время оккупации.
кир
2018-01-31 17:25:29
Orava, не принимаю. Не было таких предков, имею моральное право называть вас предателями России.
Orava
2018-01-31 16:11:50
кир, у твоих предков-недоумком руки по локоть в крови собственного народа.
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