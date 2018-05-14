Дмитриеву в Москве вручили премию Московской Хельсинкской группы

В Москве прошла церемония награждения премией Московской Хельсинкской группы, лауреатом которой стал, в частности, глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев.

Судья разрешил историку покинуть Петрозаводск до 14 мая, рассказал адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

"Он имеет право. Он же не арестованный, у него подписка о невыезде", — пояснил "Дождю" адвокат.

На сайте Московской Хельсинской группы сообщается, что Дмитриев получил премию за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение.



Юрий Дмитриев на церемонии вручения премии Московской Хельсинкской группы. Фото: Елена Бершачевская

Вручение премии состоялось 12 мая, в субботу.

В марте горсуд Петрозаводска оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Судья Марина Носова назначила ему наказание в иде 2,5 лет ограничения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. Оглашение приговора проходило в закрытом режиме. Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова требовала приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима.