Дмитрий Фабрикантов: Иран уже работает с Казахстаном и Дагестаном, вот и с нами должно получиться

Председатель Ассоциации камнеобработчиков, вице-президент Союза промышленников и работодателей Республики Карелия рассказал о том, чем Иран интересен карельским бизнесменам.

В конце мая столицу Ирана Тегеран с бизнес-миссией посетила карельская делегация. Мы попросили одного из её участников, представителя собственника Промышленного технопарка «Южная промзона» Дмитрия Фабрикантова, поделиться впечатлениями от этой поездки.

— Чем же привлекателен иранский мрамор для России?

— Не только мрамор, но и гранит. Их себестоимость ниже, чем у нас. Проблема только в логистике, но даже с учётом транспортировки их гранит будет стоить дешевле. В качестве иранские граниты уступают нашим, и на севере они на внешнюю отделку будут не так востребованы, однако, в южном и центральном округах России их вполне возможно использовать и для этой цели. Мы ведь ездили в Иран не только в интересах Карелии, но и России в целом. Даже сейчас менее десяти процентов добытого карельского камня остается в Карелии. Но мы не говорим про сырье, всё, что добывается у нас, здесь же и перерабатывается.

Немаловажный аспект: иранцы занимаются логистикой с учётом санкций, введённых против страны. Нам это тоже было интересно, ведь уже шестой пакет санкций введён против России. Было любопытно узнать, как они справляются с ними. Есть такая известная фраза: мудрый учится на чужих ошибках, умный — на своих, а глупый их повторяет. Так что, наша поездка — это проявление мудрости.

О впечатлениях в поездке и о том, как в Иране называют мужские галстуки читайте в материале «Дмитрий Фабрикантов: «Наша поездка — проявление мудрости»