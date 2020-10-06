Дмитрий Родионов прокомментировал слухи о перспективах своего назначения сити-менеджером Петрозаводска

Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".

Дмитрий Родионов, возглавляющий экономический блок в карельском правительстве, прокомментировал информацию о том, что его фамилия звучит сейчас еще и в качестве возможного претендента на должность сити-менеджера Петрозаводска.

" Я слышал, что такие разговоры ведутся, но никаких специальных планов по этому поводу у меня нет. Наоборот, планирование на ближайший год-два сейчас происходит на основной работе, я сконцентрирован на ней", - сказал вице-премьер по экономике.

Подробнее читайте в интервью гостя рубрики "Кофе со сливками" Дмитрия Родионова.