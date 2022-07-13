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Дмитрия Медведева ждут в Карелии, чтобы обсудить безопасность будущей границы с НАТО

Новости. Политика
14:44, 26 Июля 2022
фото: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС, архив

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, по неподтвержденным данным, в ближайшие дни приедет в Карелию, чтобы проверить состояние приграничной инфраструктуры.

Об этом «Столице на Онего» сообщили несколько неофициальных источников в органах власти Карелии.

Ожидается, что спецборт Медведева прибудет в аэропорт «Петрозаводск», после чего вертолет доставит его в Сортавалу. Там расположен пограничный отряд, где намерен побывать зампредседателя Совбеза.

Затем, по неофициальной информации, Медведев проведет совещание по вопросам безопасности в связи с планами Финляндии вступить в НАТО. Если это произойдет, то Карелии, прежде всего, ее приграничным районам, потребуются серьезные инфраструктурные изменения, связанные с укреплением защиты пограничного рубежа. Все это, очевидно, и будет обсуждаться на совещании в Сортавале.

Ранее Медведев на встрече с руководителями регионов, где присутствовал глава Карелии Артур Парфенчиков, обратил внимание на новые вызовы для Карелии в связи с расширением НАТО.

Подробности читайте в статье «НАТО у границы. Зачем Дмитрий Медведева приедет в Карелию?»

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