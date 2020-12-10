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Тест на ДНК не помог горе-должнику в Карелии избавиться от алиментов

Новости. Общество
11:28, 11 Декабря 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев
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В Олонецком районе мужчина попытался уйти от алиментов, проведя ДНК-тест на отцовство, сообщили в УФССП по Карелии.

У судебных приставов Олонецкого района на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментов с жителя республики на содержание несовершеннолетнего ребенка. C момента возбуждения производства должник алименты выплачивал не регулярно и не в полном объеме.

Судебный пристав установил место работы должника и направил в организацию постановление о взыскании долга с его заработной платы. Поскольку сумма долга значительная, более 100 тыс. рублей, размер удержаний из заработной платы составил 70 процентов. В дальнейшем, к судебным приставам обратилась взыскатель с заявлением о снижении размера удержаний с должника до 30 процентов.

Однако, такой расклад тоже не устроил алиментщика. В 2020 году мужчина обратился в Олонецкий районный суд с исковым заявлением об оспаривании своего отцовства. Суд вынес решение о проведении генетической ДНК-экспертизы, результаты которой подтвердили, что должник является биологическим отцом ребенка.

"Остается непонятным лишь то, зачем тратить время и средства на адвокатов и хождение по судам, когда усилия должны быть направлены на содержание своего ребенка, тем более, что от алиментных обязательств должнику не уйти", - задаются вопросом в службе судебных пристатов.

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Комментарии

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кир
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Гость
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