ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России — соглашение подписано

Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле.
Президент России Владимир Путин подписал соглашения о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщили в РИА Новости.
Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. В ней приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководители Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.
Глава государства подписал договоры о присоединении всех четырех регионов и образовании новых субъектов в составе России.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание