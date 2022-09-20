ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России — соглашение подписано

Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле.

Президент России Владимир Путин подписал соглашения о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщили в РИА Новости.

Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. В ней приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководители Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Глава государства подписал договоры о присоединении всех четырех регионов и образовании новых субъектов в составе России.